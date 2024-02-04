شكرا لقرائتكم خبر عن دورى المحترفين ينتهى 8 مايو.. وإقامة مباريات المرحلة الثانية دون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة إقامة مباريات المرحلة الثانية والنهائية لدوري المحترفين دون جمهور، على أن ينتهى دورى المحترفين يوم 8 مايو المقبل.

وأقيمت الأربعاء الماضى قرعة المرحلة الثانية والنهائية لدوري المحترفين فى مقر اتحاد الكرة، وذلك عقب انتهاء مباريات الدور الأول والتي أسفرت عن تقسيم الأندية إلى مجموعتين، الأولى تضم أول 10 أندية فى ترتيب الدور الأول وتتنافس تلك الأندية علي الصعود للدوري الممتاز، والمجموعة الثانية تضم الـ 10 اندية الأخرى وتتنافس على الهروب من الهبوط.

ويصعد مباشرة إلى الدوري الممتاز فى الموسم المقبل أول ناديين في دوري المحترفين عقب انتهاء المرحلة الثانية، بينما يشارك الثالث في دورة رباعية مع أوائل المجموعات الثلاثة من أندية القسم الثاني ب ، فيما يهبط في نهاية الموسم 6 فرق من مجموعة الهبوط.

وتأهلت 10 أندية للمنافسة على الصعود لدورى الأضواء وهي على الترتيب: بتروجت ووادى دجلة وحرس الحدود وغزل المحلة ولافيينا والسكة الحديد وطنطا وبروكسى وراية والقناة.

بينما تتنافس الأندية أصحاب المراكز من الحادى عشر للأخير لتحديد الأربعة فرق المستمرة بالدورى، على أن يهبط أصحاب المراكز الستة الأخيرة لدورى القسم الثانى ب، والأندية هي: بترول أسيوط وأبو قير للأسمدة ووى وأسوان ودكرنس ومكادى وجمهورية شبين والنجوم ومصر المقاصة والنصر للتعدين.