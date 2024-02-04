شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلى يسابق الزمن لإنهاء ملف الصفقات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مجلس إدارة النادى الاسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، الزمن لإنهاء ملف صفقات الميركاتو الشتوى قبل غلق باب القيد الثلاثاء المقبل، بعد قرار اتحاد الكرة بمد فترة القيد 6 أيام لتنتهى 6 فبراير بدلا من 31 يناير.

ونجح مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، فى قيد 5 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الدراويش بأوامر من إيهاب جلال المدير الفنى للفريق لتعويض الراحلين فى الانتقالات الشتوية ، وحصل الإسماعيلى على توقيع كل من أحمد الشيخ لاعب الاتحاد السكندرى، وهشام محمد لاعب بيراميدز، وحاتم سكر لاعب نادى الزمالك، وإيريك تراورى لاعب إنبى السابق فى صفقة انتقال حر بعد فسخهم العقود مع أنديتهم، بجانب التعاقد مع عبد الكريم مصطفى ظهير أيسر مصر المقاصة مقابل 3 ملايين جنيه.

ورحل عن الإسماعيلى كل من إياد العسقلانى إلى روستوف الروسى مقابل مليون دولار، والتوجولى ياو أنور إلى البنك الأهلى مقابل 25 مليون جنيه.

ونجح مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، فى إنهاء أزمة القيد رسمياً بعد سداد جميع الغرامات المطلوبة وتسوية كافة المنازعات.

تمكن مجلس إدارة النادى من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادى مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أى مطالبات أخرى، بالإضافة لأتعاب المحامين الأجانب.

وسدد الإسماعيلى مستحقات كل من التونسى نور الزمان الزمورى، والإسبانى خوان كارلوس جاريدو، والناميبى بينسون شيلونجو، بالإصافة إلى سداد مستحقات نادى كورهوجو الإيفوارى الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالى، ومستحقات نادى ديبورتيفو كوينكا الإكوادورى.