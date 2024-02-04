السر في أولمبياد باريس.. والد مصطفى أشرف يكشف مصير انضمام اللاعب للقطبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف والد مصطفى أشرف لاعب بروسيا مونشنجلادباخ، مصير انتقال نجله إلى الدوري المصري ومفاوضات الأهلي والزمالك.

وقال والد اللاعب عبر قناة أون تايم سبورتس: "فكرة وجود مصطفى في الدوري المصري تعود لرغبته في الانضمام لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس وأيضا في المنتخب الأول".

وأضاف: "الأمور أصبحت معلقة مع بوروسيا مونشنجلادباخ والفريق متمسك به حتى نهاية الموسم لكي يضم لاعب بديل له أولا، الأقرب لضم مصطفى من الأهلي أو الزمالك؟ النسبة هي 50% لكل فريق ونحن مع الفريق الذي سيشتري مصطفى ويقدره وهو لا يمانع اللعب لأي من الفريقين ويريد فقط أن يلعب كرة قدم بغض النظر عن الفريق ولكنه أيضا سيختار الفريق الذي سيلعب بصفوفه ولن يكون بديلا معه".

وتابع: "الخلاف المالي في العروض المقدمة لمونشنجلادباخ ليست كبيرة وأعتقد أن العرض وصل حاليا إلى 500 ألف يورو".

واختتم: "أتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد مع مصطفى وأن يتواجد بالصيف المقبل مع فريق مصري ونحن لا نهتم بالجانب المادي ولكن هدفه فقط أن يلعب ويتواجد بمنتخب مصر".

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