شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكثف مفاوضاته مع مونشنجلادباخ لحسم صفقة مصطفى أشرف قبل غلق القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو نادى الزمالك التفاوض مع نادى بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لحسم صفقة مصطفى أشرف، خاصة أن اللاعب كان قريباً جداً من الانتقال للقلعة البيضاء قبل أن تتعطل بسبب مغالاة النادى الألماني فى طلباته المادية.

ومازال الزمالك يتمسك بأمل ضم مصطفى أشرف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد مد فترة القيد لـ6 فبراير الجارى.

ورغم الأنباء التي ترددت حول دخول نادٍ مصري آخر فى المفاوضات مع مونشنجلادباخ من أجل ضم اللاعب، إلا أن مسئولى الزمالك يتمسكون بالصفقة للرمق الأخير.

ونجحت إدارة الزمالك فى التعاقد مع كل من..

عبد الله السعيد من بيراميدز .. 38 سنة

سيف فاروق جعفر من بيراميدز.. 24 سنة

ناصر ماهر من فيوتشر.. 26 سنة

محمد شحاتة مدافع وسط طلائع الجيش.. 23 سنة

محمد عاطف جناح فريق طنطا.. 21 سنة

مهاب ياسر جناح فريق الداخلية.. 26 سنة

أحمد حمدى صانع ألعاب نادى مونتريال والأهلي السابق.. 25 سنة

زياد كمال لاعب إنبي.. 23 سنة

ياسر حمد المدافع الفلسطيني.. 26 سنة

الاوغندي ترافيس موتيبا صانع ألعاب منتخب أوغندا.. 18 سنة.