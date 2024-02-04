شكرا لقرائتكم خبر عن فارس الدسوقي يودع بطولة موتور سيتي للاسكواش من نصف النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع فارس الدسوقي بطولة موتور سيتي لرجال الاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 31 يناير وحتى الخامس من فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 80 ألف دولار، من الدور نصف النهائي.

وخسر فارس الدسوقي في الدور نصف النهائي أمام البيروفي دييجو إلياس المصنف الثاني عالمياً بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-3, 11-7.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية لـ 5 لاعبين من مصر وهم: إبراهيم القباني، علي حسين، محمد الشربيني، فارس الدسوقي، محمد أبو الغار.

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف العالمي للاعبين خلال شهر يناير، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، للأسبوع الـ 35 على التوالي ورقم 193 فى تاريخه، بعد تتويجه مؤخراً ببطولة جي بي مورجان التي أقيمت بأمريكا.