شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: التصويت يحسم مصير فيتوريا وبقاؤه يعنى تخفيض راتبه وتغيير مساعديه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن اتحاد الكرة سيدرس، فى اجتماعه المقرر لها الواحدة ظهر اليوم، عدة تقارير لحسم مصيره مع المنتخب الأول بعد الخروج من كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى كوت ديفوار بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وقال شوبيرفى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "مجلس إدارة اتحاد الكرة سوف يتسلم اليوم تقريرا فنيا من فيتوريا، وتقريرا إداريا من محمد غرابة، وتقريرا طبيا من محمد أبو العلا، وتقريرا من رئيس البعثة حازم إمام وخالد الدرندلى".

وأضاف شوبير، "أتمنى ألا نفاجأ بقرار تأجيل اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة بسبب أى ظرف طارئ، سيتم إجراء تصويت بعد فحص كافة التقارير، وذلك لحسم مصير استمرار فيتوريا مع المنتخب من عدمه".

وتابع شوبير، لا تزال هناك أصوات داعمة فى مجلس الجبلاية لاستمرار فيتوريا، ولو كنت عضواً بالمجلس حالياً كنت سوف أمتنع عن التصويت لأنها محصلة بعضها، ولو استقروا على رحيل فيتوريا سيتم تفويض حازم إمام للتفاوض مع المدرب البرتغالى بشأن الشرط الجزائى".

"ولو تم الاستقرار على بقاء فيتوريا سيتم التفاوض معه على تخفيض راتبه وتغيير مساعديه الأجانب واستبدالهم بمصريين".

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا مهما اليوم، الأحد، لمناقشة تقرير البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عقب الخروج من بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى كوت ديفوار على يد منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وأصدر اتحاد الكرة مؤخرا بيانا قال فيه، "يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بالاعتذار إلى الجماهير المصرية العظيمة، على ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة بدولة كوت ديفوار وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية وأهداف مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي قام بالدور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة. .

كما يتقدم المجلس بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ممثلا عن الدولة والقيادة السياسية المصرية لدعم مسيرة المنتخبات الوطنية، من خلال التشاور والاتفاق في الرؤى لوضع خطة للنهوض بالمنتخبات الوطنية منذ قدوم المجلس الحالي .

وإذ يؤكد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم علي أنه جزء من نسيج الشعب المصري ويشعرون بما تشعر به الجماهير المصرية، فإن المجلس بصدد عقد اجتماع لدراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية وتقرير رئيس البعثة والمشرف على المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبة ولن يدخر الاتحاد أي جهد أو فكر لاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسب لمصلحة المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.