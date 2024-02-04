"صغر 8 سنين وهو بيمضي".. نجم الزمالك السابق يعلق على انضمام عبدالله السعيد واستقبال شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - علق أيمن يونس نجم الزمالك السابق، على صفقة انضمام عبدالله السعيد للنادي الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادما من بيراميدز.

قال أيمن يونس في لقاء تلفزيوني عبر قناة "أون تايم سبورتس": "لو اتفرجت عليها من برا هتلاقيها صعبة ده لاعب 38 سنة، لكن أيه حالة الحب دي اللي ما بينه وبين جماهير الزمالك".

أضاف: "فيه حالة غريبة بين السعيد وجماهير الزمالك، بنستعيد لاعب مهم وجاي من المنافس، وأنا شفته صغر 7، 8 سنين وهو بيوقع على عقود الزمالك، لأنه جاله حماس تاني وجاله رغبة تانيه، وجاله فكرة أنه هيستعيد كتير أوي من حياته في الملاعب".

أكمل: "أعتقد أنها صفقة مثيرة جدا، تستحق المشاهدة، وما تقدرش تحكم على حد قبل ما يلعب، لأنه هيندمج إزاي المجموعة اللي معاه عامله ازاي، شيكابالا كابتن كبير استقبله إزاي"

وأتم تصريحاته: "عجباني الروح مع السعيد، لأول مرة بشوف لاعيبة بتتنازل عن مستحقاتها عشان تيجي الزمالك، وهو لاعب كبير جدا، وانا متوقع أنه هيعمل حاجه مع الفريق الأبيض".

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