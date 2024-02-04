عدلي القيعي: "لم نفاوض أبو جبل خلال وجوده مع المنتخب.. والإعلام أخطأ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، عدم التفاوض مع أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، خلال وجوده مع منتخب مصر في كوت ديفوار.

وقال القيعي عبر قناة دي إم سي: "لم نتفاوض مع أبو جبل خلال وجوده مع المنتخب بل تحدثنا مع وكيله، الإعلام أخطأ في الإعلان عن الصفقة قبل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، الكلام في أسباب التراجع سيقودنا لأمور أخرى ولكن بالطبع ليست ركلة الترجيح الضائعة فأفضل اللاعبين يهدرون".

وأضاف: "لا علاقة لمحمد الشناوي بالتراجع عن ضم محمد أبو جبل، الشناوي مصاب لنهاية الموسم وما كان ليلتقي بأبو جبل حتى نهاية إعارته، لن أكشف عن الأسباب لأني لا أملكها بالكامل وطالما أنها ليست لدي فهي ليست لدى أحد، إنها في دائرة محدودة بين الخطيب والجهاز الفني".

واختتم عن التعاقد مع محمد صبحي حارس مرمى الزمالك: "من العيب أن أجيب على هذا السؤال".

وخسر منتخب مصر من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، ليودع البطولة.

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