شكرا لقرائتكم خبر عن روان العربى تودع بطولة سينسيناتى لسيدات الاسكواش من نصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت روان العربي، لاعبة وادي دجلة، بطولة سينسيناتي لسيدات الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 31 يناير وحتى الخامس من فبراير المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار، من الدور نصف النهائي.

وخسرت روان العربي في الدور نصف النهائي أمام البلجيكية تيني جليس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-6, 11-9.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية لـ 6 لاعبات وهن: ندين شاهين هيا علي، مريم متولي، كنزي أيمن، فيروز أبو الخير، وروان العربي.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش PSA التصنيف العالمي الأخير للاعبات فى شهر يناير، وواصلت نور الشربيني لاعبة سبورتنج، هيمنتهما على صدارة التصنيف العالمي للسيدات للأسبوع الـ22 على التوالي والـ 232 في تاريخها، وذلك بعد تتويجها مؤخرًا ببطولة جي بي مورجان للاسكواش.