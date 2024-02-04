شكرا لقرائتكم خبر عن مصير أيمن أشرف يطارد محمود متولى فى الأهلى.. و48 ساعة حاسمة لمستقبل اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير مصير محمود متولى مدافع النادى الاهلى بعد قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق برحيله عن القلعة الحمراء. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "كولر طلب رحيل محمود متولى عن الأهلى بسبب كثرة إصاباته، وقال إن اللاعب أصبح يصدر طاقة سلبية فى الفريق، رغم أنه مقتنع تماماً بقدراته الفنية".

وأضاف شوبير، "الأهلى سيعيد سيناريو أيمن أشرف مع محمود متولى، اللاعب حالياً يكثف جهوده للتوصل لعرض خلال الـ48 ساعة المتبقية قبل غلق باب القيد الشتوى، وفى حال فشله سوف يستمر فى الأهلى".

وتابع شوبير، "محمود متولى قد يستمر مع الأهلى للتدريب فقط فى حال فشله فى إيجاد عرض للرحيل، ووقتها سيكون الأهلى ملزماً بتسديد راتبه وقيمة تعاقده المستمر مع القلعة الحمراء".

وعن ملف حراسة المرمى قال شوبير، "لن أتحدث فى ملف تدعيم الأهلى لمركز حراسة المرمى لأن الناس بتفهمنى غلط، وبتقول كلام عن لسانى محصلش، وعارف بردو لما اسكت هيقولوا عارف معلومات وساكت".

وعن تدعيمات الأهلى الأجنبية علق شوبير، "الأهلى حالياً لديه 5 لاعبين أجانب فوق السن بجانب لاعب فلسطينى لا يعامل معاملة الأجنبى، بجانب ثلاثى أجنبى تحت السن هم محمد الضاوى كريستو والثنائى الغانى الذى تم التعاقد معهما بالأمس، ويحق للاهلى اشراك 5 لاعبين أجانب فقط فى أرضية الملعب وفقاً للائحة".