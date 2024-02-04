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شكرا لقرائتكم خبر عن إياد العسقلاني يجتاز الكشف الطبي بنجاح قبل الانضمام لروستوف الروسي والان مع تفاصيل الخبر
وينتظم اللاعب فى مران فريقه الجديد خلال الساعات المقبلة، بعد نجاحه فى إنهاء فحوصات الكشف الطبي، على أن يرسل بعدها النادي الروسي قيمة الصفقة إلى مسئولي الإسماعيلي بعد الاطمئنان على حالة اللاعب الصحية.
وحسم روستوف الصفقة لصالحه مقابل 900 ألف دولار، بالإضافة 100 ألف دولار مكافآت.
إياد العسقلانى
ونجح مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، فى إنهاء أزمة القيد رسمياً بعد سداد جميع الغرامات المطلوبة وتسوية كافة المنازعات.
تمكن مجلس إدارة النادى من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادى مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أى مطالبات أخرى، بالإضافة لأتعاب المحامين الأجانب.
وسدد الإسماعيلى مستحقات كل من التونسى نور الزمان الزمورى، والإسبانى خوان كارلوس جاريدو، والناميبى بينسون شيلونجو، بالإصافة إلى سداد مستحقات نادى كورهوجو الإيفوارى الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالى، ومستحقات نادى ديبورتيفو كوينكا الإكوادورى.
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