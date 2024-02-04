شكرا لقرائتكم خبر عن إياد العسقلاني يجتاز الكشف الطبي بنجاح قبل الانضمام لروستوف الروسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتاز إياد العسقلاني، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، الكشف الطبي في أبو ظبي استعدادا للانضمام لصفوف فريق روستوف الروسي. وأتم النادي الروسي تعاقده مع إياد خلال الأيام الماضية، لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وينتظم اللاعب فى مران فريقه الجديد خلال الساعات المقبلة، بعد نجاحه فى إنهاء فحوصات الكشف الطبي، على أن يرسل بعدها النادي الروسي قيمة الصفقة إلى مسئولي الإسماعيلي بعد الاطمئنان على حالة اللاعب الصحية.

وحسم روستوف الصفقة لصالحه مقابل 900 ألف دولار، بالإضافة 100 ألف دولار مكافآت.



إياد العسقلانى