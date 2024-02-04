شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد منافسات فراعنة الأثقال فى بطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح اليوم، الأحد، بطولة أفريقيا لرفع الأثقال للكبار التى تستضيفها مصر بالإسماعيلية والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والتى تقام خلال الفترة من 2 وحتى 10 فبراير الجارى، حيث تنطلق المنافسات بدءاً من غد الأثنين.

ويشهد حفل افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ومحمد جلود رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال وخالد مهلهل رئيس الاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال ومجموعة من الشخصيات الأخرى البارزة .

ونرصد لكم مواعيد منافسات فراعنة الأثقال فى هذه البطولة كالتالى:

نور محمد زكى - عبد الرحمن وجية منافسات وزن 61 كجم و نضال محمد فى السيدات بوزن 49 كجم .

أحمد سعيد وزن 73 كجم.

كريم كحلة وزن 89 كجم وعبد الرحمن يونس وزن 81 كجم.

نعمة سعيد و أميرة عبد الرحمن وزن 76 كجم و سارة سمير و شمس أحمد وزن 81 كجم ،و ياسر أسامة و محمود حسنى وزن 102 كجم.

سمر حبشى و فاطمة صادرق وزن 87 كجم و حليمة عبد العظيم وزن + 87 كجم ، ورجب عبد الحى وزن 109 كجم وعبد الرحمن محمد وزن +109 كجم.