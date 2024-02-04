شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر للاعبى المصرى: مواجهة بيراميدز فى الماضى ولا تراجع عن كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق على هامش معسكر القاهرة استعداداً لمواجهة طلائع الجيش فى نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

وأكد علي ماهر على اللاعبين أن الفوز على بيراميدز في ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف أصبح من الماضي، ويجب غلق تلك الصفحة تماماً للتركيز على اللقاء المقبل أمام الطلائع.

وأضاف علي ماهر للاعبيه، أن عليهم التعلم من درس البطولة الماضية، والتركيز فى كل لقاء بشكل منفصل، والتطلع دائماً للفوز لإسعاد جماهير بورسعيد، مضيفاً أن وقت الاحتفال لن يأتي إلا بعد التتويج باللقب.

وأكد مدرب المصري أن مواجهة فريق مثل الطلائع لن تكون سهلة ويجب التسجيل من كل فرصة تتاح للاعبين أمام المرمى والإلتزام بالأدوار الدفاعية والهجومية.

ويستعد المصري لمواجهة طلائع الجيش في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان علي ماهر مدرب المصري، قد منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة، عقب الفوز الكبير الذي حققه الفريق في الدور ربع النهائي على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الخميس الماضي على ملعب برج العرب.