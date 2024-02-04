شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعرض 5 ملايين جنيه لضم كريم العراقى من المصرى قبل غلق القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك مسئولو نادى الزمالك بضم كريم العراقى لاعب فريق المصرى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، رغم رفض مسئولى المصرى رجيل اللاعب في الشتاء.

وتقدم مسئولو نادى الزمالك بعرض جديد لنظرائهم بالنادى المصرى لضم كريم العراقى لاعب الفريق البورسعيدى خلال الفترة الجارية، بعد الحصول على توقيعه خلال الأيام الماضية.

وعرض الزمالك على المصرى، عن طريق أحد الوسطاء، ضم كريم العراقي مقابل 5 ملايين جنيه يحصل عليها النادى البورسعيدى، مقابل انتقال العراقى إلى الفريق الأبيض.

وينتظر الزمالك رد المصرى على العرض الأخير لضم كريم العراقى، في ظل حاجة الفريق الأبيض إلى خدمات اللاعب خلال الفترة الجارية .