حسم مصير فيتوريا اليوم.. وشوبير يكشف السيناريوهات المتوقعة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن سيناريوهات قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، لحسم مصير المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد الخرج من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 من دور الستة عشر.

قفي تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد، قال شوبير: "مجلس إدارة اتحاد الكرة سيجتمع ظهر اليوم الأحد لاتخاذ قرار بشأن فيتوريا، ونتمنى ألا يتم تأجيله".

وأضاف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "السيناريوهات المتوقعة ستكون دراسة التقرير الفني لفيتوريا، والطبي للدكتور محمد أبو العلا، وتقرير خالد الدرندلي رئيس بعثة المنتخب في كوت ديفوار، وتقرير المشرف العام للمنتخب حازم إمام، والتقرير الإداري الخاص بمحمد غرابة."

وتابع شوبير: "بعدها سيكون فيه تصويت بين أعضاء المجلس لحسم مصير روي فيتوريا، خاصة أن هناك بعض الأصوات المؤيدة لاستمرار البرتغالي في تدريب المنتخب، ثم سيتخدوا القرار النهائي."

وأكمل: "في حال الاستقرار على رحيل فيتوريا، سيتم تكليف حازم إمام بالتفاوض مع البرتغالي للتنازل عن الشرط الجزائي أو تقسيطه أو تخفيضه، وستتم الموافقة على منحه قيمة الشرط الجزائي بالكامل، وبالفعل اتحاد الكرة وضع هذه السيناريوهات لرحيل البرتغالي."

واختتم أحمد شوبير تصريحاته قائلا: "إذا استقر اتحاد الكرة على استمرار فيتوريا، سيتم تخفيض راتبه الشهري، بالإضافة إلى رحيل ثنائي أجنبي من الجهاز الفني، وإضافة مدربين مصريين بدلًا منهما."

وكانت وسائل إعلامية قد ذكرت أنه وفي أول جلسة جمعت فيتوريا مع مسئولي اتحاد الكرة، عقب خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا، أكد المدرب البرتغالي رفضه القاطع لفكرة الرحيل عن تدريب الفراعنة، حيث أبدى تمسكه باستمرار عقده حتى 2026.