"يجب أن يحاكم".. ميدو يوجه رسالة لمجلس إدارة الزمالك بسبب إصابة الونش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، على إصابة محمود حمدي الونش مدافع الأبيض.

وتعرض الونش للإصابة، أمس السبت، خلال مران الفريق الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "من قرر تشييد خيمة الانتخابات على ملعب الزمالك يجب أن يحاكم، الملعب لا يصلح للتدريب عليه".

واختتم: "سوء حالة الملعب سبب رئيسي في إصابة الونش أتمنى من مجلس إدارة النادي نقل التدريبات فورا وإصلاح الملعب، عيب فريق بحجم الزمالك يتدرب على ملعب بهذه الحالة".

اقرأ أيضًا:

بفرمان جوميز.. تعديل خطة مران الزمالك

" مراوغات سحرية".. الزمالك يعلن التعاقد مع ناصر ماهر

"تورم الركبة".. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة الونش