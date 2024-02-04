"إزاي بتلعبوا هنا؟".. كواليس غضب جوميز بعد إصابة الونش في تدريب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، كواليس غضب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للأبيض بعد إصابة محمود لونش، في مران الفريق الأول لنادي الزمالك، أمس السبت.

وتعرض محمود الونش للإصابة خلال مران الأمس، بعد التواء ركبته وشعر بآلام قوية، وتم نقله إلى المستشفى مباشرة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "الونش تأثر من سوء أرضية الملعب، وتعرض لالتواء الركبة خلال لعبه أحد الكرات واصطدام قدمه بحفرة داخل الملعب".

وأضاف المصدر: "جوزيه جوميز انزعج بشدة من سوء حالة أرضية الملعب وقال نصا :إنتوا إزاي بتلعبوا هنا كورة، لابد من صيانة الملعب، للحفاظ على سلامة اللاعبين".

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق، كشف عن خضوع محمود الونش لأشعة جديدة اليوم، لتحديد حجم الإصابة، ومدة الغياب.

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