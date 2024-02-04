شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف النظر عن ضم مصطفى أشرف لاعب مونشنجلادباخ الألمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادى الزمالك ، خروج مصطفى أشرف لاعب فريق مونشنجلادباخ الألماني من حسابات الزمالك للتعاقد معه فى الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب سالم عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "الزمالك يصرف النظر عن التعاقد مع اللاعب الناشيء مصطفى أشرف بسبب المزايدات التى لا تتفق مع سياسة التعاقدات الجديدة".



احمد سالم

وشهدت الساعات الماضية تكثيف مسئولو نادى الزمالك التفاوض مع نادى بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لحسم صفقة مصطفى أشرف، خاصة أن اللاعب كان قريباً جداً من الانتقال للقلعة البيضاء قبل أن تتعطل بسبب مغالاة النادى الألماني فى طلباته المادية.