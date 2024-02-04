شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُنهى إجراءات السفر للجزائر لمواجهة شباب بلوزداد بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن الجهاز الإداري يعمل على إنهاء الترتيبات وإجراءات السفر إلى الجزائر؛ استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري.

وأوضح خالد بيبو، فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى الأهلى، أنه يجري تنسيق موعد السفر مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر؛ حيث تقام المباراة يوم 16 من شهر فبراير الجاري.

وشدد مدير الكرة على أن التنسيق قائم مع الجانب الجزائري والسفارة المصرية لتحديد ملاعب التدريب ومكان الإقامة وغيرها من متطلبات الجهاز الفني قبل السفر بمدة كافية.

وواصل الأهلى تدريباته صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لودية سموحة غداً.

وتعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما يوم 8 ديسمبر الماضي باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلى ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، حصدها من الفوز على ميدياما بنتيجة 3-0، ثم التعادل مع يانج أفريكانز وشباب بلوزداد، ويأتي يانج أفريكانز التنزاني فى المركز الثاني بنفس رصيد الأهلى لكنه خاض 5 مباريات وليس 4 لقاءات مثل الأهلي ثم فريق شباب بلوزداد الجزائري بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط "بعد خوض 3 مباريات" وأخيرا ميدياما الغانى بالمركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط، "بعد خوض 4 مباريات".