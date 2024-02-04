شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن موعد عودة الشناوى للقاهرة لاستكمال برنامج العلاج الطبيعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول بالنادى الاهلى، إلى القاهرة غداً بعد جراحة ناجحة أجراها فى ألمانيا بعد إصابته أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني.

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالأهلى، أنه فى تواصل مستمر مع الشناوي يوميا للاطمئنان على حالته، وأشار طبيب الفريق إلى أن الشناوي فور عودته سوف يستكمل برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل وفق البروتوكول الطبي الذي حدده الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة.

وواصل الأهلى تدريباته صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لودية سموحة غدا.

وتأكد غياب محمد الشناوي عن الأهلي لمدة ثلاثة أشهر، يخضع خلالها لبرنامج تأهيلي ليصبح جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية ومن ثم العودة لمباريات فريقه، وكان محمد الشناوي قد تعرض لإصابة قوية فى الدقائق الأخيرة من مباراة مصر والرأس الأخضر، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من مباريات أمم أفريقيا والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وبعد التعرض لهذه الإصابة جرى تنسيق بين المنتخب الوطني وبين النادي الأهلي ليتم الاستقرار على توجه محمد الشناوي إلى ألمانيا لتلقي العلاج.