شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك وأعضاء المجلس يحضرون مران الفريق الصباحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، وهاني شكري وحسين السيد وأحمد خالد حسانين، أعضاء مجلس الإدارة، على متابعة المران الصباحي للفريق الأول لكرة القدم الذي أقيم على ملعب النادي، وذلك من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك مران اليوم على فترتين بناء على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.