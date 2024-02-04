شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى للريشة الطائرة: مصر قادرة على استضافة كبرى البطولات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الإنجليزية فيرن جيلدر، مندوبة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، عن سعادتها بما شاهدته من منشآت وبنية تحتية رائعة فى مصر خلال إشرافها على النسخة الأولى من بطولة مصر الدولية البارالمبية والتى أقيمت على صالة رقم 3 و4 باستاد القاهرة الدولى خلال الفترة من 23 وحتى 28 يناير الماضي.

وأضافت "جيلدر"، فى تصريحات صحفية، أن مصر قادرة على تنظيم بطولة العالم وفقًا لما تمتلكه من بنية تحتية مميزة سواء داخل استاد القاهرة الدولي أو المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأبدت مندوبة الاتحاد الدولي إعجابها الشديد بالصالة الرئيسية فى استاد القاهرة الدولي، مؤكدة أنها حرصت على مشاهدة مباراة مصر وأنجولا ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد والتي توج بها الفراعنة مؤخرًا، مؤضحة أنها صالة عظيمة وقادرة على احتضان 10 ملاعب وهو الحد الأقصى للملاعب التي يتوجب تواجدها في بطولات العالم.

وقالت "جيلدر"، إن المعايير التي تحتاجها مصر لتنظيم المستوى الأعلى من البطولات تبدو بسيطة وطفيفة للغاية وسيتم مناقشة هذا الأمر مع مسؤولي الاتحاد المصري للعبة.

وأوضحت أن التنظيم الخاص ببطولة مصر الدولية البارالمبية الأولى رائع ومميز وأن عدد المشاركين في البطولة جيد للغاية سواء على صعيد المصريين أو الأجانب، لاسيما أنها البطولة قبل الأخيرة في سباق التأهل لبارالمبياد باريس حيث يتبقى فقط بطولة العالم والتي تقام خلال الفترة من 20 وحتى 25 فبراير الجاري بتايلاند.

وأشارت أنها معجبة بأداء اللاعبين المصريين والذين نجحوا فى حصد 8 ميداليات بالنسخة الأولى من البطولة الدولية، وهو ما يؤكد أن مصر تمتلك لاعبين مميزين قادرين على المنافسة سواء على المستوى القاري أو الدولي.

واختتمت بأن الاتحاد المصري يعمل بشكل إحترافي ويتعاون معنا بشكل مميز ويتدارك الملاحظات التي ندونها، وهو ما يدفعنا للعمل معًا والسعى للمضي قدمًا فى تطوير اللعبة خلال الفترة المقبلة.