شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يواصل التأهيل فى الأهلي ووسام أبو علي يبدأ العلاج الطبيعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ أحمد عبد القادر لاعب الأهلي مرحلة جديدة من التأهيل من الإصابة العضلة الخلفية التي لحقت به مؤخرا، وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن عبد القادر بدأ اليوم مرحلة الجري السريع فى التتش وهناك تحسن كبيرة وتقدم فى برنامجه العلاجي والتأهيلي.

على صعيد متصل، قال جاب الله إن وسام أبو علي لاعب الفريق بدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل فى الجيم اليوم للتخلص من إصابة العضلة الخلفية. وبات فى حكم المؤكد غياب وسام أبو علي مهاجم الأهلى عن مباراة الفريق المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها 16 فبراير الجاري بالجزائر في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة.

وتعرض وسام أبو علي للإصابة خلال مران أمس، الجمعة، فى العضلة الخلفية، وأثبتت الأشعة التى أجراها اللاعب خلال الساعات الماضية إصابته بشد فى العضلة الخلفية.

ويحتاج وسام أبو علي فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للتعافي من الإصابة، ليتأكد غيابه عن مباراة شباب بلوزداد بالجزائر يوم 16 فبراير الجاري في بطولة أفريقيا.