شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضم الحارس محمود الزنفلي إعارة 6 أشهر لتعويض غياب الشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، تعاقد النادي مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وبنية الشراء.

وقام مدير التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بإتمام التعاقد مع الحارس الجديد.

وتأكد غياب محمد الشناوي عن الأهلي لمدة ثلاثة أشهر، يخضع خلالها لبرنامج تأهيلي ليصبح جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية ومن ثم العودة لمباريات فريقه، وكان محمد الشناوي قد تعرض لإصابة قوية فى الدقائق الأخيرة من مباراة مصر والرأس الأخضر، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من مباريات أمم أفريقيا والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وبعد التعرض لهذه الإصابة جرى تنسيق بين المنتخب الوطني وبين النادي الأهلي ليتم الاستقرار على توجه محمد الشناوي إلى ألمانيا لتلقى العلاج.

من ناحية أخرى، بات فى حكم المؤكد غياب الدنماركي من أصل فلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلى عن مباراة الفريق المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها 16 فبراير الجاري بالجزائر فى الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة.

وتعرض وسام أبو علي للإصابة خلال مران أمس، الجمعة، فى العضلة الخلفية، وأثبتت الأشعة التى أجراها اللاعب خلال الساعات الماضية إصابته بشد فى العضلة الخلفية.

ويحتاج وسام أبو علي فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للتعافي من الإصابة، ليتأكد غيابه عن مباراة شباب بلوزداد بالجزائر يوم 16 فبراير الجاري في بطولة أفريقيا.