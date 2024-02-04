تأهل وإنجاز جديد.. منتخب مصر للسباحة التوقيعية يقفز للمركز الـ8 في نهائي بطولة العالم للألعاب المائية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب مصر للسباحة التوقيعية، رقما قياسيا جديدا في منافسات الاكروبات ببطولة العالم للألعاب المائية، المقامة في الدوحة، في الفترة من 2 إلي 18 فبراير الحالي.

وقفز منتخب مصر 3 مراكز في الترتيب النهائي في التصنيف ليحتل المركز الثامن بدلا من المركز الحادي عشر، لتكون سباحة مصر التوقيعية من أفضل 10 دول في اللعبة.

ويعد هذه المرة الأولي في التاريخ الذي يتواجد فيها منتخب مصر للسباحة التوقيعية ضمن أفضل 10 دول في العالم.

وحرص ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة على توجيه التهنئة للمنتخب المصري على الانجاز الكبير الذي قام به اللاعبين والجهاز الفني في بطولة العالم للألعاب المائية.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للسباحة، انه كان يثق في قدرة المنتخب المصري في التواجد ضمن أفضل 10 دول في الاكروبات، وهو ما تحقق بالفعل، ونجحنا في التواجد بالمركز الثامن.

ومن جانبه عبر الدكتور هشام العامري المشرف العام علي اللعبه، عن سعادته بتحقيق مصر المركز الثامن في البطولة، والتواجد وسط الكبار لأول مرة في التاريخ.

وأكد العامري، أن هذا الانجاز يحسب للجميع لاعبين وجهاز فني، والاتحاد الذي لم يبخل على المنتخب في أي شئ من أجل تحقيق نتائج جيدة في البطولة وهو ما حدث بالفعل.

وتشهد بطولة العالم لألعاب الماء تواجد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس الاتحاد المصري للسباحة، حيث يحضر اجتماع الاتحاد الدولي للسباحة والاجتماع غير العادي للاتحاد الأفريقي للسباحة واللذان سوف تتم إقامتهم على هامش البطولة المقامة في دولة قطر.

ويتكون منتخب السباحة التوقيعية من كل من: ليلي علي، نهال نبيل، هانا هيكل، ملك طوسون، نادين برسوم، سندس أحمد، سلمي مرعي، أمينة طارق، ملك أكرم، مريم أحمد، فريدة عبد الباري، أمينة الفقي، فيما يضم الجهاز الفني كل من كابتن عزيزة محمود، كابتن ناريمان خالد، كابتن ياسمين لطيف، الدكتور كريستين رمزي دكتورة علاج طبيعي وإيمان عرام رئيس اللجنة الفنية، وإدارية البعثة، والدكتورة ريم سمير، والدكتور إليصار عصام دكتورة علاج طبيعي.

تضم بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في الدوحة 75 فاعلية توزيع للميداليات في 6 رياضات مائية مختلفة: السباحة، والغطس، والغطس العالي، وكرة الماء، والسباحة الإيقاعية، والسباحة في المياه المفتوحة وتوفر بطولة الماسترز للألعاب المائية إطارا مثاليا للمشاركين من كافة أنحاء العالم للتنافس في الألعاب المائية.