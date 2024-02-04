إشادة كبيرة من النواب بأداء وجهود وزارة الشباب والرياضة

ياسر رشاد - القاهرة - شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماع لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، بحضور الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب؛ مناقشة سبل إنشاء وتطوير ملاعب كرة القدم بالنجيل الصناعي فى مراكز الشباب والأندية الرياضية من خلال مصنع النجيل الصناعي وشركة المدن للخدمات الشبابية والرياضية.



حضر اللقاء الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة، النائب محمد لبيب وكيل اللجنة، ولفيف من أعضاء لجنة الشباب و الرياضة، وبعض أعضاء التنسيقية للجان المختلفة، وقد شرف الإجتماع حضور النائب الفاضل عبد الهادى القصبى ⁠زعيم حزب الأغلبية، وعدد من قيادات الوزارة.



وخلال الاجتماع تلقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إشادة من جميع النواب الحضور وخاصة نواب التنسيقية وأعضاء لجنة الشباب والرياضة بدور الوزارة فى تنفيذ الخطط الانشائية وتطوير مراكز الشباب والملاعب الرياضية وكذلك التدخل لحل كافة المشكلات فى الوسط الرياضى وأبرز النواب دور شركة المدن فى تقديم خدمات الصيانة وأعمال التكوير وفق أفضل المعدلات الفنية والزمنية مشيرين إلى ضرورة التوسع فى أعمال شركة المدن فى كافة قري ومدن محافظات الجمهورية.



استعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أبرز ما تم انجازه فى هذا الملف وما يتعلق باقتصاديات الشباب والرياضة بوجه عام، موضحًا النظام الاقتصادي المحكم الذي يتضمن إنشاء كيانات اقتصادية على غرار شركة المدن لخدمات صيانة وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية والتى حققت حتى الآن فوائض مالية تم إعادة ضخها فى تنفيذ مزيد من مشروعات الإنشاء الجديد والتطوير الشامل للمنشآت الشبابية والرياضية، فضلاً عن سرعة معدلات تنفيذ الصيانة الشاملة والانشاءات الجديدة وفقاً لمتطلبات النشء والشباب فى جميع قري ومدن محافظات الجمهورية وشركة النجيل الصناعي كابتكس والتى أحدثت طفرة غير مسبوقة فى مجال توفير خامات النجيل الصناعي عالية الجودة بوكالة كبري الشركات الألمانية والهولندية الأمر الذى مكن الوزارة من إنشاء أكثر من 4500 ملعب لكرة القدم بمراكز الشباب فى جميع قري ومدن محافظات الجمهورية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن المشروعات الاقتصادية التى تم تنفيذها ومنها المشروع القومي للطرح الاستثماري مكن من تحقيق عوائد استثمارية ومشروعات إنشائية وأعمال تطوير شامل بمراكز الشباب بقيمة تقديرية حوالى 4 مليار جنيه على حين استطاع المشروع تحقيق حوالى 7 مليار جنيه فى مشروعات الأندية الرياضية وذلك خلال أقل من 5 سنوات، مشيرًا إلي حرص الوزارة على التوسع في مشروعات الطرح الاستثماري بمختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية والاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية حيث أنها تأتي دون تحميل ميزانية الوزارة أي أعباء مالية كما أنها تمثل احد العناصر الأساسية لإنشاء بنية تحتية قوية لمراكز الشباب والتي تساهم بشكل كبير في بناء الإنسان المصري عن طريق توفير تلك الخدمات الرياضية المتنوعة للنشء والشباب، حيث تحصل الوزارة علي 25% من عوائد حق الانتفاع للمشروع، والتي يتم إعادة ضخها لتطوير مراكز الشباب في القري والمناطق الغير جاذبة للاستثمار بينما تستفيد مراكز الشباب بقيمة 75% من تلك العوائد كمصدر تمويل ذاتي يساهم في تنفيذ الأنشطة الرياضية المختلفة دون الحاجة الي الدعم من الوزارة.

وأكد الوزير للسادة النواب أن تلك المشروعات تم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب الموقر ولجنة الشباب والرياضة وبناء على طلب العديد من السادة النواب لتحقيق متطلبات أعمال التطوير فى توقيتات زمنية أقل كثير مما كان يحدث من قبل بسبب عدم الاعتماد فقط على الموازنة العامة للدولة، مضيفاً أن مصنع CAPTEX استطاع الوصول إلى معدلات الإنتاج من النجيل الصناعي وفقاً للجدول الزمني المحدد وتغطية الحجم المطلوب من صيانة وإنشاء ملاعب النجيل الصناعي بالمنشآت الشبابية والرياضة في جميع أنحاء الجمهورية.

أكد صبحي أهمية المصنع في تعظيم دور الرياضة المصرية تجاه الاقتصاد المصري، والاكتفاء بالإنتاج المحلي للنجيل الصناعي، و العوائد والأرباح المتوقع تحقيقها جراء التوسع وأعمال التطوير الفنية والإدارية واللوجستية في جميع أنظمة تشغيل وإدارة المصنع، لافتاً أن الوزارة تسعي للانشاء والتطوير وتحسين الخدمات المقدمة والصيانة الدائمة للملاعب، خاصةً مع المتابعة الدورية للأعمال الجارية بالمصنع، والتحقق من الوصول إلي معدلات الإنتاج من النجيل الصناعي وفقاً للجدول الزمني المحدد؛ لتغطية حجم المطلوب من صيانة وإنشاء ملاعب النجيل الصناعي بالمنشآت الشبابية والرياضة في جميع أنحاء الجمهورية.



وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة، خلال التسع سنوات الماضية، العديد من الإنجازات لكي تليق بالمواطن المصري مع الدخول للجمهورية الجديدة، وتحدث الوزير عن قدرات الدولة المصرية في البنية التحتية الرياضية، وتطورت البنية الأساسية للدولة المصرية بصفة عامة بشكل كبير، وأيضًا تطورات البنية الرياضية، وامتلاك مصر لخبرات كبيرة ومختلفة في هذا الشأن، مؤكدًا أن التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال توفير الخدمات الشبابية والرياضية في مصر عن طريق تنمية الموارد في الهيئات الرياضية وصولًا للتمويل الذاتي وتنمية مفهوم الإدارة الإقتصادية والاستثمارية، وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال نظم اقتصادية مستحدثة، من أهم الأهداف الإستراتيجية التي تعمل عليها الدولة المصرية.

وتقدم السادة أعضاء مجلس النواب بالتقدير والإشادة الكبيرة لأداء وجهود وزارة الشباب والرياضة في إدارة شركة النجيل الصناعي وشركة المدن في تقديم الخدمات الشبابية والرياضية، والعمل علي تعظيم العمل الشبابي والرياضي في مختلف محافظات الجمهورية، تنسيقًا مع السادة التواب.