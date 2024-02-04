شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الأفريقى لرفع الأثقال فى زيارة للإسماعيلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل النادى الإسماعيلى المهندس خالد هلهول رئيس الاتحاد الأفريقى لرفع الأثقال، وأنطونيو أرسو الأمين العام للاتحاد الدولى للعبة، وماثيو كارتن عضو الاتحاد الدولى، اليوم، الأحد، وذلك على هامش البطولة الأفريقية التى تستضيفها الإسماعيلية بداية من الغد.



رئيس اتحاد رفع الأثقال

واستقبل مصطفى شله أمين صندوق النادى، والدكتور أحمد عبدالرحمن، عضو مجلس الإدارة، ومحمود اليسقى المدير التنفيذى للنادى، ومحمد إسماعيل المدير المالى، ومحمود خليل مدير إدارة النشاط الرياضى، السادة الضيوف، وسط أجواء من الود والمحبة.



الإسماعيلى

وتناولت جلسة الاستقبال مناقشة كيفية تطوير اللعبة داخل النادى الإسماعيلى، خلال المرحلة المقبلة.