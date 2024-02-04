شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للسباحة التوقيعية ضمن أفضل 10 دول بعد التأهل للمركز 8 ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للسباحة التوقيعية رقما قياسيا جديدا في منافسات الأكروبات ببطولة العالم للألعاب المائية، المقامة فى الدوحة فى الفترة من 2 إلي 18 فبراير. وقفز منتخب مصر 3 مراكز فى الترتيب النهائي بالتصنيف ليحتل المركز الثامن بدلا من الحادي عشر، لتكون سباحة مصر التوقيعية من أفضل 10 دول فى اللعبة.

وتعد هذه المرة الأولي فى التاريخ التي يتواجد فيها منتخب مصر للسباحة التوقيعية ضمن أفضل 10 دول فى العالم.

من جهته حرص ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، على توجيه التهنئة للمنتخب المصري على الإنجاز الكبير الذي حققه اللاعبون والجهاز الفني في بطولة العالم للألعاب المائية.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للسباحة، أنه كان يثق فى قدرة المنتخب المصري في التواجد ضمن أفضل 10 دول فى الأكروبات، وهو ما تحقق بالفعل، ونجحنا في التواجد بالمركز الثامن.

من جهته، عبر الدكتور هشام العامري، المشرف العام علي اللعبه، عن سعادته بتحقيق مصر المركز الثامن في البطولة، والتواجد وسط الكبار لأول مرة في التاريخ. وأكد العامري، أن هذا الانجاز يحسب للجميع لاعبين وجهاز فني، والاتحاد الذي لم يبخل على المنتخب في أي شئ من أجل تحقيق نتائج جيدة في البطولة وهو ما حدث بالفعل.

وتشهد بطولة العالم لألعاب الماء تواجد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس الاتحاد المصري للسباحة، حيث يحضر اجتماع الاتحاد الدولي للسباحة والاجتماع غير العادي للاتحاد الأفريقي للسباحة واللذان سوف تتم إقامتهم على هامش البطولة المقامة في دولة قطر.

ويتكون منتخب السباحة التوقيعية من كل من: ليلي علي، نهال نبيل، هانا هيكل، ملك طوسون، نادين برسوم، سندس أحمد، سلمي مرعي، أمينة طارق، ملك أكرم، مريم أحمد، فريدة عبد الباري، أمينة الفقي، فيما يضم الجهاز الفني كل من كابتن عزيزة محمود، كابتن ناريمان خالد، كابتن ياسمين لطيف، الدكتور كريستين رمزي دكتورة علاج طبيعي وإيمان عرام رئيس اللجنة الفنية، وإدارية البعثة، والدكتورة ريم سمير، والدكتور إليصار عصام دكتورة علاج طبيعي.

تضم بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في الدوحة 75 فاعلية توزيع للميداليات في 6 رياضات مائية مختلفة: السباحة، والغطس، والغطس العالي، وكرة الماء، والسباحة الإيقاعية، والسباحة في المياه المفتوحة وتوفر بطولة الماسترز للألعاب المائية إطارا مثاليا للمشاركين من كافة أنحاء العالم للتنافس في الألعاب المائية.