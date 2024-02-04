في ضربات الترجيح أمام الكونغو.. شوبير يتحدث عن «تعليمات غريبة» تلقاها أبو جبل من مدرب منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تعليمات "غريبة وغير متوقعة" لمدرب حراس مرمى منتخب مصر للحارس محمد أبوجبل، خلال تصديه لركلات الترجيح في مباراة الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما خسر بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية حيث لم يتصدى محمد أبوجبل لأي كرة وكان يطير جهة اليمين في كل اللعبات للاعبي الكونغو.

وخلال تقديم برنامجه الإذاعي صباح اليوم الأحد، قال شوبير: "الحقيقة أنا بشوف كل مباريات كرة القدم، وامبارح مباراة جنوب أفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية أعجبت جدًا بـ ويليامز حارس مرمى جنوب أفريقيا وأنا متابعه من فترة كان في فريق سوبر سبورت وانتقل منه لصن داونز ومن ساعتها وهو بيقدم أداء لافت".

وأضاف حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق: "لو تفتكروا ويليامز ده اللي صد ركلة جزاء من من محمد هاني وكمان من على معلول وطبعا التصدي الأشهر بتاع ركلة جزاء أطهر الطاهر، فإمبارح اتشاط عليه 5 ركلات ترجيح صد 4 والخامسة جت في ايده ودخلت".

وتابع: "أنا قعدت أدور هو بيتعامل ازاي يعني بيتحرك بدري بيتحرك بعد الكرة، كمان اتفرجت على حارس مرمى الرأس الأخضر كان معاه الزجاجة زي أبوجبل، إنما ويليامز لأ حاجة تانية فيه علم ومذاكرة".

وفجّر شوبير مفاجأة حيث قال: "ما تظلمش أبوجبل لإن مدرب حراس مرمى مصر هو اللي قال له اتعامل كله يمين.. ده ينفع مفيش حاجة اسمها اترمي في كله يمين، ويليامز راح يمين صد راح شمال صد فيه علم وفيه تركيز بينجح بيها ويليامز".

وأكمل: "كمان إمبارح مباراة قطر وأوزباكستان مشعل برشا تألق وتصدى لركلة ترجيح كان لازم يصدها فلما اتقدم نجم أوزباكستان مشاريبوف اللي كان الأهلي هيجيبه من فترة، مشعل وقف في النص وصدها بكل براعة، وده جه لإن فيه علم فيه مذاكرة مفيش حاجة اسمها كله يمين".

وأضاف شوبير: "الحراس هنا مظلومين خلي بالك ولازم المدرب يشتغل لإن ركلات الترجيح بقت بتكسب بطولات وبتخسر بطولات، فده شغل مدربين فلا تظلم الحراس أبداً الامر محتاج تتعلم بشكل كويس وتمرين بشكل كويس".

كما سخر شوبير من حال الكرة المصرية، حيث قال: "أعرف جهاز فني جابوا واحد فوق البيعة قالوا له هتشتغل مدرب حراس مرمى اه والله جه ومشي ورحل من مصر وهو لم يدرب من قبل حراس مرمى".