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مانشستر يونايتد يضرب وست هام بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز مانشستر يونايتد على وست هام يونايتد بثلاث أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أولد ترافورد في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الممتاز.

أفتتح راسموس هويلند لاعب مانشستر يونايتد التسجيل، وأحرز الهدف الأول في الدقيقة 23، قبل أن يضيف أليخاندرو جارناتشو نجم الشياطين الحمر الهدف الثاني في الدقيقة 49.

هويلند

وفي الدقيقة 71 شهدت المباراة خروج ليساندرو مارتينيز للإصابة، ومشاركة فاران بدلا منه، ليقع اليونايتد في أزمة جديدة بإصابة نجمه.

قبل أن يعاود جارناتشو التسجيل ويضيف الهدف الثالث، والثاني له في المباراة ذلك في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

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مانشستر يونايتد

رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يتوقف رصيد وست هام يونايتد عند 36 نقطة في المركز السابع.
 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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