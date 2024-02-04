شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال المؤهلة للأولمبياد على أنغام السمسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم مساء اليوم، الأحد، حفل افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال، والمقرر انطلاق منافساتها غدا وحتى 10 فبراير الجاري بمدينة الإسماعيلية، وهي البطولة القارية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024. وشهد حفل الافتتاح فقرات خاصة على أنغام السمسمية، الفقرة الأشهر في تاريخ مدينة الإسماعيلية المستضيفة للبطولة .

وحضر حفل الافتتاح مجموعة من المسؤولين، وعلى رأسهم خالد مهلهل رئيس الاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال، ومحمد عبدالمقصود رئيس الاتحاد المصري، وممثل الاتحاد الدولي للعبة.

من جهته، وجه خالد مهلهل، رئيس الاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال، الشكر للدولة المصرية على حسن استضافة البطولة، مشيرا إلى أن البطولة مهمة للغاية خاصة أنها البطولة القارية المؤهلة إلى أولمبياد باريس.

وأكد محمد عبد المقصود، رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، أن اللجنة المنظمة حريصة على خروج البطولة في أفضل شكل ممكن، مؤكدا أن الدولة المصرية توفر كل الدعم والمساندة لاتحاد رفع الأثقال لتنظيم بطولة استثنائية.