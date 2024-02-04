رسميا.. اتحاد الكرة يوجه الشكر لروي فيتوريا وتعيين البديل

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا وجهازه المعاون عبر بيان رسمي.

وجاء البيان الرسمي كالتالي: "قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه اليوم الأحد، لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 ، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم".

وأضاف: "قرر المجلس الموافقة على تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز".

واختتم: "الموافقة على اختيار 2 مدربين لعمل معايشة خارجية والموافقة على تعيين الكابتن علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد".

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