بعد رحيله بشكل رسمي .. تعرف على مشوار فيتوريا مع المنتخب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم منذ قليل، رحيل المدير الفني البرتغالي للمنتخب المصري روي فيتوريا، بعد الخروج من بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، على يد منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 8/7 بركلات الترجيح.

وكان المنتخب المصري قد ودع البطولة، دون تحقيق أي فوز خلال الأربع مبارياته في البطولة، حيث تعادل المنتخب المصري في دور المجموعات مع كلا من " موزمبيق، غانا، الرأس الأخضر" بنفس النتيجة في المباريات الثلاثة بهدفين لكل منتخب، قبل أن يتعرض للهزيمة بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 8/7.

يتولى البرتغالي روي فيتوريا قيادة المنتخب الوطني، منذ يوليو 2022خلفاً للمدير الفني السابق إيهاب جلال، بعقد لمدة أربع سنوات ينتهي في عام 2026، براتب شهري يصل إلى 200 ألف دولار.

قاد المدير الفني البرتغالي منتخب "الفراعنة" في 18 مباراة ما بين رسمية وودية، بواقع 10 مباريات رسمية، 8 ودية.

حقق المنتخب المصري تحت قيادة فيتوريا الفوز في 12 مباراة، وخسر في مباراة واحدة أمام المنتخب التونسي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتعادل المنتخب المصري في 5 مباريات، منذ تولي البرتغالي القيادة الفنية، مع كلا من " الجزائر، موزمبيق، غانا، الرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية".

وسجل لاعبو المنتخب المصري تحت قيادته 40 هدفاً، فيما تلقت شباكهم 13 هدفاً.