بعد انضمام عبد الله السعيد للزمالك.. تعرف على أكبر اللاعبين عمراً بالدوري الممتاز هذا الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع اللاعب عبد الله السعيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادماً من فريق بيراميدز لمدة موسم ونصف.

وبالرغم من تخطي اللاعب ال 38 عاماً، إلا أن الجميع داخل نادي الزمالك يعقد عليه آمال كبيرة خلال الفترة القادمة لمساعدة الفريق على العودة لمنصات التتويج مرة أخرى.

سوف يستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية أكبر اللاعبين عمراً في الدوري المصري هذا الموسم:

وجاء في مقدمة اللاعبين الأكبر سناً في الدوري المصري الممتاز، لاعب الزمالك السابق والجونة الحالي نور السيد ب 40 عاماً، ويليه حارس فريق الاتحاد السكندري السابق وسموحة الحالي الهاني سليمان بعمر 39 عاماً وستة أشهر.

وكان المركز الثالث من نصيب اللاعب أحمد فتحي نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، بعمر ال 39 عاماً.

وتقاسم المركز الرابع ثنائي الزمالك محمد عبد الشافي، عبد الله السعيد ب 38 عاماً وستة أشهر لكلا منهما.

واحتل المركز الخامس قائد فريق الزمالك محمود عبدالرازق "شيكابالا"، بعمر 38 عاماًش.