اتحاد جدة إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الفيصلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن فريق اتحاد جدة السعودي من تحقيق الفوز على حساب نظيره فريق الفيصلي، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في إطار منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأحرز أهداف "النمور" في اللقاء، كلا من " عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ونجولو كانتي في الدقيقة 54 من عمر المباراة، ثم أحمد حجازي في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وعاد حجازي واختتم مهرجان الأهداف لفريقه، بعد أن نجح في إحراز الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز تمكن فريق الاتحاد السعودي من حجز مقعداً في الدور نصف النهائي من البطولة، بجانب كلا من " النصر، الخليج والهلال".