شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن رسميًا إقالة روي فيتوريا من قيادة المنتخب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب اجتماعه اليوم لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون، مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها فى الاجتماع المقبل. وقرر المجلس الموافقة علي تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز. الموافقة على اختيار 2 مدربين لعمل معايشة خارجية. الموافقة علي تعيين علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد. توجيه الشكر للجهاز الفني للكرة النسائية. الموافقة على عمل بروتوكول إدارة وتنظيم دوري الأكاديميات بالشراكة مع شركة استادات للاستثمار الرياضي والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة.

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