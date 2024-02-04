شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب فيتوريا بعد إقالته من تدريب المنتخب.. خسارتان و 12 فوزًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب اجتماعه اليوم لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون، مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها فى الاجتماع المقبل.

وقرر المجلس الموافقة علي تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.

الموافقة على اختيار 2 مدربين لعمل معايشة خارجية.

الموافقة علي تعيين علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد.

توجيه الشكر للجهاز الفني للكرة النسائية. الموافقة على عمل بروتوكول إدارة وتنظيم دوري الأكاديميات بالشراكة مع شركة استادات للاستثمار الرياضي والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة.

وجاء قرار إقالة فيتوريا، بعدما ودع منتخب مصر لكرة القدم، بقيادة روى فيتوريا، منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام بكوت ديفوار، بعد الخروج أمام الكونغو الديمقراطية، بركلات الترجيح.

ونرصد فى السطور التالية كشف حساب فيتوريا مع المنتخب منذ توليه المهمة حتى الوداع في أمم أفريقيا.

تولى فيتوريا المهمة الفنية للمنتخب يوليو من عام 2022، أي منذ عام و6 أشهر وأسبوعين و4 أيام بإجمالى 567 يوما، وخاض خلالها منتخب مصر 18 مباراة تحت قيادة روي فيتوريا، مقسمة إلى 8 وديات و10 مباريات رسمية.

وحقق المنتخب الفوز في 12 وتعادل في 4 وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المنتخب 40 هدفا مع فيتوريا واهتزت شباكه بـ13 هدفا.

المباريات التي خاضها منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا معظمها لم يرتق للمستوى الجيد، مثل النيجر ومالاوى، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وزامبيا، جيبوتى، تنزانيا، سيراليون، غينيا، وحينما حانت لحظة المواجهات المهمة سقط فيتوريا.

وخلال بطولة كأس الأمم الأفريقية لم يحقق الفراعنة أى فوز حيث تعادل فى المباريات الأربعة التى تم خوضها أمام كل من موزمبيق، وغانا، كاب فيردى، والكونغو الديمقراطية، وحقق رقما سلبيا من خلال خروجه من بطولة أمم أفريقيا 2023، على يد منتخب متواضع مثل الكونغو الديمقراطية، ولم يحقق أي فوز، حيث صعد ليكون ثانى مجموعته بفضل هزيمة منتخب غانا وتقديم هدية للفراعنة.