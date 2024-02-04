شكرا لقرائتكم خبر عن مابولولو يواصل الغياب عن الاتحاد السكندري أمام سيراميكا بسبب السفر لأنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الأنجولي جوب مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري غيابه عن مباراة فريقه أمام سيراميكا يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي بطولة كأس الرابطة، رغم أن الجهاز الفني بقيادة طارق العشري كان يرغب في تواجد اللاعب بهذه المباراة الصعبة.

ويسافر مابولولو رفقة منتخب أنجولا عائدا إلى بلاده بسبب تكريم منتخب الفهود من قبل وزير الرياضة الأنجولي بعد المستويات الطيبة التي قدمها خلال مشاركة في بطولة أمم إفريقيا، قبل أن يودع المنافسات من دور الثمانية بعد الخسارة من نيجيريا.

وأعلن نادي الاتحاد السكندرى إجراءات التعاقد مع شريف رضا ظهير أيمن سموحة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، لتدعيم صفوف زعيم الثغر فى الميكراتو الشتوي الحالي.

وينص تعاقد الاتحاد مع شريف رضا على استعارة اللاعب مع وجود بند بالتعاقد لانتقاله بصفة نهائية لزعيم الثغر بعد نهاية الموسم الحالي.

ويُجيد شريف رضا اللعب في أكثر من مركز، وتم التعاقد معه عقب إشادة طارق العشرى بقدرته الفنية.

وكتبت صفحة الاتحاد عبر فيس بوك، "الاتحاد السكندرى يُتمم إجراءات انتقال اللاعب شريف رضا من نادى سموحة على سبيل الإعارة، مع وجود بند بالتعاقد لانتقاله بصفة نهائية لزعيم الثغر بنهاية هذا الموسم، ويُجيد "شريف" اللعب في أكثر من مركز، وتم التعاقد معه عقب إشادة طارق العشرى بقدرته الفنية والمهارية، كل التوفيق والأمنيات الطيبة للاعبنا الجديد شريف رضا مع زعيم الثغر".

وجاء التعاقد مع شريف رضا في ظل رغبة طارق العشري المدير الفني في تدعيم الجبهة اليسرى لزعيم الثغر بظهير أيمن.