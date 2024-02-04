بعد إقالة فيتوريا.. محمد يوسف مدربا عاما للفراعنة في الجهاز الفني الجديد

الشارقة - اميمة ياسر - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تعيين محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلى مدربا عاما في الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطنى.

ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، أن اتحاد الكرة وجه الشكر للبرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر وجهازه المعاون بعد الإخفاق فى بطولة أمم أفريقيا والخروج من دور الـ 16.

جاء قرار اتحاد الكرة بتوجيه الشكر لفيتوريا وجهازه المعاون بعد اجتماع مجلس الإدارة الذى عقد، الأحد، بمقر الاتحاد.

وفي وقت سابق، أصدر اتحاد الكرة مؤخرا بيانا قال فيه، "يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بالاعتذار إلى الجماهير المصرية العظيمة، على ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة بدولة كوت ديفوار وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية وأهداف مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي قام بالدور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة. .

كما يتقدم المجلس بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ممثلا عن الدولة والقيادة السياسية المصرية لدعم مسيرة المنتخبات الوطنية، من خلال التشاور والاتفاق في الرؤى لوضع خطة للنهوض بالمنتخبات الوطنية منذ قدوم المجلس الحالي .وإذ يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم علي أنه جزء من نسيج الشعب المصري ويشعرون بما تشعر به الجماهير المصرية، فإن المجلس بصدد عقد اجتماع لدراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية وتقرير رئيس البعثة والمشرف على المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبة ولن يدخر الاتحاد أي جهد أو فكر لاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسب لمصلحة المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.