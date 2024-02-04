منها إقالة فيتوريا وتعيين محمد يوسف مدربا عاما.. قرارات اتحاد الكرة بعد الفشل الإفريقي

الشارقة - اميمة ياسر - قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه الأحد، لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 ، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم.

وقرر المجلس الموافقة علي تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.

الموافقة على اختيار 2 مدربين لعمل معايشة خارجية

الموافقة علي تعيين الكابتن علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد.

توجيه الشكر للجهاز الفني للكرة النسائية.

الموافقة على عمل بروتوكول إدارة وتنظيم دوري الأكاديميات بالشراكة مع شركة ستادات للاستثمار الرياضي والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة