شكرا لقرائتكم خبر اختتام بطولة التقاط الأوتاد في أكاديمية الخيل العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس بطولة التقاط الأوتاد في أكاديمية الخيل العربية الأصيلة بمركز إمباري بمحافظة عقلة الصقور، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، استهدفت الفرسان من الفئتين بالمملكة ودول الخليج.

وجاءت نتائج البطولة على النحو التالي: الأشواط المخصصة للإفراد « شوط الرمح « حصل على المركز الأول الفارس مهذل القحطاني، فيما حصل على المركز الثاني الفارس نايف الشمري، وجاء في المركز الثالث الفارس عبدالله آل سليم، وجاءت نتائج « شوط السيف « كالتالي المركز الأول الفارس سالم ال شيبان، وفي المركز الثاني الفارس حسن النعيمي، والمركز الثالث الفارس عبدالله الديحاني.

أما في الأشواط المخصصة للفرق جاءت نتائجها كالتالي حقق المركز الأول فريق الأساطير، وحصل على المركز الثاني فريق شبه الجزيرة ، فيما حقق المركز الثالث فريق أكاديمية إمباري.

فيما جاءت نتائج الترتيب العام على النحو التالي: المركز الأول الفارس مهذل حمد القحطاني، وفي المركز الثاني الفارس محمد الشمري، وفي المركز الثالث الفارس مسفر عوض.