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أليجري يعلن تشكيل يوفنتوس لقمة إنتر ميلان بالدوري الإيطالي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس التشكيل الأساسي لمواجهة إنتر ميلان في القمة المقرر لها ضمن الجولة الـ23 من منافسات .

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حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني
خط الدفاع: فديريكو جاتي - جيلسون بريمير - دانيلو

خط الوسط: أندريا كامبياسو - ويستون ماكيني - مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو - فيليب كوستيتش

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش - كينان يلديز
 

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة من 21 مباراة، بينما يتواجد يوفنتوس في الوصافة برصيد 53 نقطة من 22 مباراة.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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