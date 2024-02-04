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مارتينيز وتورام يقودان هجوم إنتر ميلان أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان التشكيل الرسمي للنيراتزوري لمواجهة  يوفنتوس في المباراة التي ستجمعهما ضمن قمة الجولة الـ23 من منافسات بطولة .

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يخوض النيراتزوري المباراة بتشكيل مكون من..

في مركز حراسة المرمى: يان سومر
في خط الدفاع: أليساندرو باستوني - فرانشيسكو أتشيربي - بنجامين بافارد

في خط الوسط: ماتيو دارميان - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - هنريك مخيتاريان - فيديريكو ديماركو

في خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة من 21 مباراة، بينما يتواجد يوفنتوس في الوصافة برصيد 53 نقطة من 22 مباراة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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