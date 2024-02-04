رئيس قطاع ناشئي إنبي يؤازر الفريق الأول في المران

ياسر رشاد - القاهرة - قام الكابتن عماد جابر رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي ويرافقه عدداً كبيراً من مسئولي ومدربي قطاع الناشئين بالنادي ، بزيارة مران الفريق الأول ببتروسبورت حيث إجتمعوا مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة كابتن سيد ياسين ، وأعضاء الجهاز الفني بالكامل.

وتأتي تلك الزيارة في إطار حرص مسئولي قطاع الناشئين بالنادي على مؤازرة الفريق الأول وحث اللاعبين على بذل قصارى الجهد خلال المرحلة المقبلة من الموسم .

جديراً بالذكر أن مجلس إدارة نادى إنبي برئاسة الأستاذ/ أيمن الشريعى قد قرر تعيين كابتن سيد ياسين مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبى خلفًا لكابتن تامر مصطفى المدير الفني السابق.