كلوب يتحدث عن أسباب الهزيمة من الأرسنال في الدوري الإنجليزي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تحدث الألماني يورجن كلوب، عن أسباب الهزيمة التي تلقاها فريقه منذ قليل أمام فريق أرسنال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب عقب نهاية المباراة: "يمكننا القول أن فريق أرسنال أستحق الفوز بنقاط المباراة الثلاث".

وأضاف: "ربما افتقدنا نونيز في شوط المباراة الأول ولكنها لم تكن المشكلة الوحيدة في المباراة، ولكن مشكلتنا كانت عدم لعب كرة القدم بما يكفي في الشوط الأول".

وتابع: " من الغريب أن تسجل هدفاً دون التسديد على المرمى، ولكن كان يجب علينا التأقلم مع كل المواقف المختلفة خلال المباراة".

واختتم كلوب تصريحاته: " بشكل عام لم يكن يومنا، وحتى مع وجود ظروف غير طبيعية لكن أرسنال استحق الفوز