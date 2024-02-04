شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يتصدر.. 6 كؤوس ذهبية لمدربى المربع الذهبى بكأس الرابطة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اكتملت أضلاع المربع الذهبي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في نسختها الثالثة، بعد تأهل فرق، المصري، سيراميكا، طلائع الجيش، والاتحاد السكندري إلى الدور نصف النهائي بالمسابقة.

وتأهل الاتحاد السكندري إلى نصف النهائي بعد الفوز على إنبي في ربع النهائي بثنائية نظيفة، بينما فاز طلائع الجيش على الجونة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما، وفاز سيراميكا على سموحة بثنائية نظيفة وأخيراً فاز المصري على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن يلتقي طلائع الجيش مع النادي المصري، على أن يواجه الاتحاد السكندري فريق سيراميكا حامل اللقب.

عبد الحميد بسيوني لقب واحد: كأس السوبر المصري نسخة 2020-2021 مع طلائع الجيش

علي ماهر لقب واحد: كأس الرابطة نسخة 2021-2022 مع فيوتشر

أيمن الرمادي لقب واحد: كأس الرابطة نسخة 2022-2023 مع سيراميكا

طارق العشري 3 ألقاب: كأس مصر مع حرس الحدود مرتين في مواسم ( 2008-2009، 2009-2010) وكأس السوبر المصري مع حرس الحدود موسم 2008-2009.