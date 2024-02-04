أمير هشام : قرارات اتحاد الكرة جاءت بعد جلسة مع وزير الشباب والرياضة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الاجتماع الذي عقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة المصري، تم الاتفاق خلاله على القرارات التي تم إعلانها من جانب الاتحاد المصري.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الجلسة التي جمعت الطرفين حملت القرارات التي تم إعلانها، وتم خلالها الاتفاق على رحيل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني من منصبه".



في سياق متصل قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه اليوم لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 ، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم.

وقرر المجلس الموافقة علي تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.