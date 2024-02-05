شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض المدير الفني الوطني للمنتخب في اجتماعه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع العاصف باتحاد الكرة اليوم الحد، عن استقرار أغلبية الأعضاء على تعيين مدير فني أجنبي لقيادة المنتخب في الفترة المقبلة، ورفض فكرة اللجوء لمدير فني وطني في الوقت الحالي.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم التعاقد مع مدير فني أجنبي لتولي تدريب المنتخب الوطني على أن يكون محمد يوسف مدربا عاما في الجهاز الجديد، حيث جاء قرار إقالة فيتوريا من تدريب المنتخب، عقب اجتماع عقده اتحاد الكرة، اليوم، لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن إخفاق المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

وقال اتحاد الكرة فى بيان رسمي، أن المجلس قرر الموافقة علي تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.

وشملت قرارات اتحاد الكرة، الموافقة على اختيار 2 مدربين لعمل معايشة خارجية، والموافقة علي تعيين الكابتن علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد.

وأعلن الاتحاد أيضا، الموافقة على عمل بروتوكول إدارة وتنظيم دوري الأكاديميات بالشراكة مع شركة ستادات للاستثمار الرياضي والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة.