شكرا لقرائتكم خبر عن رسوب 9 محكمات فى اختبار اللياقة البدنية اليوم قبل استئناف الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أجرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد اختبار "الإعادة" للمحكمات المصنفات، بمشاركة 11 محكمة، وأسفرت الاختيارات عن نجاح محكمتين ورسوب 9 أخريات.

وأقامت لجنة اللياقة البدنية بإدارة الحكام الاختبار اليوم في نادي النصر الرياضي بالقاهرة، تحت إشراف محمد أبو خاطر، مدير إدارة اللياقة البدنية في لجنة الحكام الرئيسية.

وعقد فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية، اجتماعا بأعضاء اللجنة بمقر اتحاد الكرة اليوم، بعد العودة من الإجازة التى قضاها فى البرتغال خلال الأيام الأخيرة، لمتابعة تطورات العمل داخل اللجنة وتقييم أداء الحكام فى المباريات الأخيرة سواء فى كأس الرابطة أو دورى المحترفين.

وأشاد البرتغالي فيتور بيريرا، بأداء الحكم الدولي أمين عمر الذي أدار مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو، التي أقيمت في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال بيريرا في تصريحات تليفزيونية تعليقًا على أداء أمين عمر في مباراة كوت ديفوار وغينيا: "المصريون أثبتوا للعالم كله أنهم قادرون بكل الاتجاهات أن يُظهِروا أنهم حاضرون".

وأضاف: "لستم أنتم فقط السعداء بما حدث، أنا أيضًا سعيد، تواجد فريق كامل من الحكام المصريين يديرون مباراة في أمم أفريقيا، الأمر ليس سهلًا كما يتصوره البعض، أثبتوا أمام العالم أن الحكام المصريين يستطيعون التحكيم بطريقة سريعة واحترافية، لا أرى أن هناك أخطاء يُمكن لأحد أن يُعلق عليها".

وتابع: "طاقم التحكيم أدى ما عليه، أنا نفسي لم أكن متخيل أن الأمر سيظهر بهذا الشكل".

وبسؤاله عن الصعوبات التي من الممكن أن يواجهها الحكم في الدوري المصري ولن يجدها في بطولة كأس الأمم، أجاب: "في هذا التوقيت أنا أركز في بطولة أفريقيا، الصعوبات التي تحدث في مصر من الجمهور أكثر من اللاعبين والحكام، دعونا نركز في أمم أفريقيا، الحكام المصريون استطاعوا أن يظهروا للأوروبيين أنهم يستطيعون إدارة المباريات بطريقة محترفة، ولا أريد الآن الحديث عن الدوري المصري، لأن كل تفكيري حاليًا في أفريقيا".

واختتم بيريرا حديثه قائلا: "ما حدث هو خطوة مهمة جدًا، مصر تمتلك حكاما محترمين جدًا، يجب دائمًا أن يكونوا في حالة تركيز ويظهرون بشكل محترم، والعالم كله يتشرف بوجود حكام مصريين، وهم يستحقون أن يتواجدوا في كأس العالم".