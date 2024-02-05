شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الزمالك يوافق علي بيع أسامة فيصل للبنك الأهلى بشكل نهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو الزمالك علي بيع لاعبه أسامة فيصل إلى البنك الأهلي بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما طلب الأخير تحويل عقد الإعارة إلى بيع نهائي.

وأكد مصدر لليوم السابع أن الزمالك استغني عن خدمات أسامة فيصل للبنك الأهلي بشكل نهائي، ليصبح اللاعب من حق البنك الأهلي.

فى سياق منفصل، وقع أحمد حسام، مدافع فريق الجونة، على عقود انتقاله لنادي الزمالك لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، مقابل حصول النادي الساحلي على ثلاثة ملايين جنيه، مع وجود بند بأحقية الزمالك في شراء اللاعب نهاية الموسم.

وكثف الزمالك المفاوضات مع الجونة فى الساعات الماضية لحسم صفقة أحمد حسام، من أجل تدعيم خط الدفاع، خاصة بعدما تم مد فترة القيد الشتوى ليوم 6 فبراير الجارى.

وكان مسئولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، نجحوا فى التعاقد رسمياً مع 10 صفقات، بعد فتح سيتسم القيد لنادى الزمالك خلال الساعات الماضية، وهم عبد الله السعيد من بيراميدز، محمد شحاتة من طلائع الجيش، ناصر ماهر من فيوتشر، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالاضافة إلى زياد كمال من إنبى، الاوغنى موتيابا، بالاضافة لعودة سيف فاروق جعفر.